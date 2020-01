Es ist ein Jammer, wenn man die teilweise verzweifelten Versuche von Bahnfahrgästen am Hauptbahnhof beobachtet, Fahrkarten aus den neuen Automaten der Abellio zu bekommen.

Diese Fahrkartenautomaten scheinen für viele Menschen sehr schwer verständlich zu sein. Nach meiner Beobachtung könnte sich Helfer den ganzen Tag lang im Bereich der 3 Automaten im Hauptbahnhof beratend beschäftigen, sie hätte keine Langeweile.

Aber es gibt sie tatsächlich, Papierfahrkarten "am Schalter" am Hauptbahnhof, und zwar in dem Zeitschriftenladen, der noch im Bahnhofsgebäude selbst liegt. Dieser Fahrkartenverkauf hat Montags bis Samstags von 7 bis 19 Uhr (nach eigenen Angaben dort im Laden) geöffnet und verkauft sowohl Fernverkehrsfahrkarten der DB als auch VRR und NRW-Tickets.

Dagegen gibt es derzeit wohl immer noch keine Fernverkehrs-Bahnfahrkarten im Kundencenter der Ruhrbahn (Mo. - Fr. 8-18 und Sa. 8-14) im Durchgang zum Forum, wie es fälschlicherweise am Aushang des ehemaligen Bahnschalterraumes zu lesen ist. Bei der Ruhrbahn bekommt man aber auf jeden Fall auch heute alle Fahrkarten für den VRR und auch die NRW-Tickets.