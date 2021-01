Man schreibt ihm das Prädikat „Flügelflitzer“ zu. Auch wenn er das in dieser Saison verletzungsbedingt gar nicht zeigen konnte. Ein Kreuzbandriss stoppte den marokkanischen Gute-Laune-Bär und zwang ihn zu einer langen Pause.

Torschütze zum Sieg im Online-Turnier



Ausgerechnet ihn, der den Fußball wie kaum ein Zweiter lebt und liebt. Ein Spieler, der sich auf Außen so wohl fühlt wie ein Fisch im Wasser. Er, dessen Tor zum 4:4 in der Winterpause 2020 gegen den heutigen Oberligisten TV Jahn Hiesfeld Blau-Weiß Mintard zum allerersten Sieger des bundesweiten GoldenGoalTurniers von soccerwatch.tv im Pandemiesommer 2020 werden ließ. Abdelmalik El Ouriachi ist der Typ – so schrieben wir das im Mai 2020 -, den „Schwiegermütter und Trainer gleichermaßen lieben“...

Gute Laune - guter Spieler



Mintards sportlicher Leiter Marco Guglielmi weiß, was er an ihm hat: „Das ist so ein witziger Typ. Der Junge sorgt immer für gute Laune. Vor allem war er sportlich richtig gut drauf, bevor er sich diesen Kreuzbandriss zuzog. Nach der Corona-Pause ist er wieder dabei. Wenn er dann an seine Leistungen anknüpfen kann, ist er eine Bereicherung für die Mannschaft. Ich freue ich auf seine Rückkehr.“

Endlich wieder auf den Platz

Dass auch Abdel seine Rückkehr auf den Platz kaum erwarten kann, kann sicher jeder nachvollziehen: „Erstmal freue ich mich riesig nach 6 Jahren weiterhin Teil dieser Familie zu sein. Eine Familie, die man ungern verlassen möchte, wenn man einmal da ist! Außerdem brenne ich darauf, mit dieser „geilen“ Mannschaft, die einen super Ball spielt, wieder auf dem Platz zu stehen! Leider konnte ich wegen meiner Verletzung diese Saison noch nicht mitwirken. Aber wenn die Spielzeit wieder losgeht, will ich das Vertrauen der Verantwortlichen mit guten Spielen wieder zurückzahlen und vielleicht noch den einen oder anderen Erfolg mit dem Verein feiern.