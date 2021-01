Zwei Tore im bisher einzigen Pokalspiel und drei in sieben Meisterschaftseinsätzen. Damit hat Nick Heppner bereits jetzt schon mehr als doppelt so viele Pflichtspieltore erzielt als in der abgebrochenen Saison 2019/2020. Er ist einer dieser jungen Talente, die mit hohem Tempo und großer Spielfreude zu Werke gehen. Gerne im eigenen Team gesehen, eher weniger auf der anderen Seite. Nun geht er in sein fünftes Mintarder Jahr.

Wichtiger Spieler

Für Mintards sportlichen Leiter Marco Guglielmi ist der ehemalige Duisburger Jugendspieler (unter anderem VfB Homberg und FSV Duisburg) ein wichtiger Akteur: „Nick ist ein sehr begabter Junge. Er hat diese Saison auf einer neuen Position gespielt und hat dort absolut überzeugt. Er ist ein ruhiger und besonnener Mensch. Es ist aus unserem Team kaum mehr wegzudenken.“

Nick Heppner sagt dazu: „Ich freue mich einfach bald alle wiederzusehen und endlich mal wieder gegen den Ball treten zu können. Bleibt gesund und bis bald.“