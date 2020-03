Die Verpflichtung des neuen Trainers Dirk Roenz war beim Fußball-Landesligisten VfB Speldorf nicht die einzige Weichenstellung. Auch der Hauptsponsor hat bei den Mülheimern für die kommende Saison 2020/2021 fest zugesagt.

Die an der Duisburger Straße ansässige Firma Kemkes Bautechnik ziert mit ihrem Logo seit 2016 die Brust des VfB. Das Familienunternehmen unterstützte die Mülheimer also auch beim damaligen Aufstieg in die Oberliga und blieb den Speldorfern nun auch nach dem Abstieg treu. Dass der Verein mit der Klub-Legende Dirk Roenz an der Seitenlinie noch einmal einen neuen Impuls setzt, kam offenbar auch beim Sponsor gut an.

Punkte garantiert der Partner aber freilich nicht. Solche muss der VfB aber nun dringend holen, wenn er nicht in die Bezirksliga absteigen will. Die ersten beiden Partien unter Roenz endeten 2:2 und 0:4. Am Sonntag kommt der Duisburger SV 1900 an die Saarner Straße. Der belegt mit 22 Zählern den ersten Abstiegsplatz, punktgleich mit dem rettenden Ufer. Die Speldorfer hingegen stehen erst bei 17 Punkten. Nur ein Sieg hilft den Grün-Weißen in der aktuellen Situation weiter.