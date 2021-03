Nach dem verheerenden Brand auf der A40 im September wird die Deutsche Bahn im April mit den Bauarbeiten für zwei weitere Hilfsbrücken beginnen. Die Arbeiten werden mehrere Sperrungen des Autobahn- und Schienenverkehrs nach sich ziehen und sollen Anfang September beendet sein.

"Wir versuchen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten", verspricht Norbert Strathmann, der bei der DB Netz AG den Duisburger Bereich für Anlagen- und Instandhaltungsmanagement leitet. Notwendig werden die Arbeiten aber, weil die beiden Brücken für den Güter- und S-Bahn-Verkehr im Dezember abgerissen werden mussten.

Für die ersten Sondierungs- und Vermessungsarbeiten nutzt die DB das Osterwochenende (Do., 1. April, 22 Uhr bis 6. April, 5 Uhr). Auch für die vier weiteren Bauabschnitte nutzt die Bahn in Absprache mit der Autobahn GmbH Wochenenden, die Feiertage Christi Himmelfahrt und Ostern sowie zum Schluss Teile der Sommerferien.

Sperrungen an Wochenenden und Feiertagen

"Wir haben bewusst als Kompromiss diese Zeiträume gewählt, wo der Verkehr grundsätzlich nicht so groß ist", betont Mario Korte, Leiter der Außenstelle Essen. Damit soll auch eine Überlastung des städtischen Straßennetztes verhindert werden. Die Umleitungslösung sieht eine Verteilung auf das gesamte Netz vor. "Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass das Mülheimer Straßennetz nicht leistungsfähig genug ist, um den kompletten Umleitungsverkehr aufzunehmen ergänzt Agnieszka Jabkowska. Dass sich der Verkehr auf so manchen Schleichwegen staut, könne man aber nicht verhindern. "Wir können nur Empfehlungen aussprechen und haben keinen Einfluss auf individuelle Verkehrsteilnehmer", so Jabkowska.

Zurück zu den Brücken: Ab dem zweiten Bauabschnitt werden Bohrgeräte mit je 100 Tonnen Gewicht im Einsatz sein. Diese sind zehn Tage lang im Einsatz, in denen sie Löcher von bis zu 26 Metern Tiefe bohren.

Finale Phase ab dem 13. August

Für das Aufheben und Versetzen der Großgeräte kommen erneut zwei 750-Tonnen-Kräne zum Einsatz. Ab dem 13. August heben sie auf engstem Raum die beiden neuen Brücken auf. Die Einzelteile haben eine Länge von 26 Metern und wiegen 82 Tonnen. Für den eingleisigen Güterverkehr sind zwei solcher Teile notwendig, für die zweigleisige S-Bahn-Brücke deren vier.

Der letzte Abschnitt vom 13. bis zum 23. August liegt zum Teil schon außerhalb der Sommerferien. "Das konnten wir aber nicht mehr weiter beschleunige", schildert Norbert Strathmann. Anschließend werden Gleisanlagen und Oberleitungen wiederhergestellt, so dass der Zugbetrieb am 6. September wieder aufgenommen werden soll.

Damit ist das Projekt fast ein Jahr nach dem Unfall abgeschlossen. Für's Erste, denn die Deutsche Bahn überbrückt Zeit mit Hilfsbrücken. Am Ende der 20er Jahre sollen diese durch "echte" Exemplare ersetzt werden. Strathmann: "Bis 2030 werden wir alle Brücken erneuert haben."

Sperrungen der A40 im Überblick:

Do., 1.4., 22 Uhr bis Di. 6.4., 5 Uhr (Ostern)

Mi, 12.5., 20 Uhr, bis Fr., 14.5., 22 Uhr (Christi Himmelfahrt)

Fr., 21.5., 20 Uhr, bis Di., 25.5., 5 Uhr (Pfingsten)

Fr. 28.5, 20 Uhr, bis Mo., 31.5., 5 Uhr

Fr., 13.8., 20 Uhr, bis Mo., 23.8., 5 Uhr (teils in den Sommerferien)

Einschränkungen des Zugverkehrs

Fr. 2.4., 0 – 4 Uhr und Di, 6.4. 0 – 4 Uhr, Sperrung der Strecke aus Richtung Essen nach Duisburg

Do, 13.5., 2 – 16 Uhr, Sperrung der Strecke aus Richtung Essen nach Duisburg

Fr., 21.5., 21 Uhr, bis Mi, 26.5., 5 Uhr: Vollsperrung in beide Richtungen

So., 30.5., 1 – 15 Uhr, Sperrung der Strecke aus Richtung Essen nach Duisburg

So., 15.8., 6 Uhr, bis Fr., 20.8., 6 Uhr. Vollsperrung in beide Richtungen