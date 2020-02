An Karneval setzten sich auch dieses Jahr leider wieder viele Autofahrer ans Steuer, obwohl sie zuvor Alkohol getrunken oder Rauschmittel genommen hatten.

Polizei kennt kein Pardon für Alkoholsünder

Jeder, der sich im Alkohol- oder Drogenrausch ans Steuer setzt, handelt verantwortungslos. Die Polizei zieht auch in diesem Jahr in Oberhausen wieder Unbelehrbare konsequent aus dem Verkehr. Und das nicht nur an den närrischen Tagen...