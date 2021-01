Montagnachmittag (18.1.) ließ eine gut informierte und clevere Seniorin einen Telefonbetrüger abblitzen, der sich als ihr Enkel ausgeben wollte.

Der Kriminelle hatte zunächst den 91-jährigen Ehemann angerufen und sich als "sein Neffe" vorgestellt. Als der Senior den Namen seines einzigen Neffen ausgesprochen hatte, benutzte der Telefonbetrüger fortan diesen Namen für seine dramatische Lügengeschichte.

Angeblich sitze er beim Amtsgericht in Essen, um dort eine Immobilie zu kaufen. Dafür benötige er als Sicherheit für den Gerichtsvollzieher aber dringend Bargeld in Höhe von 100.000 Euro, aber mindestens 50.000 Euro.In diesem Zusammenhang fragte der Kriminelle den Senior, ob er auch Goldbarren besitze.

Die mittlerweile auf das Telefonat aufmerksam gewordene Ehefrau (80) des Angerufenen erkannte sofort, dass es sich bei der Stimme des Anrufers nicht um ihren Neffen handeln konnte. Der Betrüger erklärte ihr den Stimmunterschied damit, dass er bei Gericht einen Mund-/Nasenschutz tragen müsse.

Als die clevere Seniorin ihn nun nach dem Namen seines Kindes fragte, legte der wortlos auf.

"Oberhausener Seniorinnen und Senioren, die über 80 Jahre alt sind, haben in den vergangenen Wochen Post von mir erhalten", freut sich Polizeipräsident Alexander Dierselhuis über die gut informierte Seniorin. "Vielleicht hat das Anschreiben und die mitgeschickte Broschüre der Kriminalprävention über Straftaten gegen ältere Menschen ja mit dazu beigetragen, diesen schändlichen Betrugsversuch zu vereiteln."

hochgeladen von Polizei Oberhausen

In der Broschüre "Im Alter Sicher Leben" werden Kriminalitätsformen, denen ältere Menschen in besonderer Weise ausgesetzt sind, thematisiert und es gibt Tipps zum wirksamen Schutz vor solchen Straftaten.Sie erläutert Gefahren an der Haustür (falscher Polizeibeamter oder Vortäuschen von Notlagen), am Telefon (Enkeltrick) oder falsche Gewinnversprechen. Weiterhin wird über Internetsicherheit, Gefahren im Internet und Soziale Netzwerke informiert.

Trotz der engagierten Präventionsarbeit gibt es viele Opfer und jährlich hohe sechsstellige Schadenssummen. Zudem ist bei diesen Delikten von einem sehr hohen Dunkelfeld auszugehen. Ursächlich dafür sind das Schamgefühl der geschädigten Senioreninnen und Senioren, sowie der durch die Taten entstandene oft erhebliche finanzielle, teilweise existenzgefährdende Schaden, der vor der Verwandtschaft geheim gehalten werden soll.

"Die älteren Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen sind durch auch die Aufklärungsarbeit der Oberhausener SeniorenSicherheitsBerater und durch die ständigen Warnhinweise in den lokalen und sozialen Medien schon sehr gut informiert", weiß der Polizeipräsident und fordert insbesondere Kinder und Enkel auf, ihre Eltern und Großeltern über die dreisten Betrugsversuche zu informieren.

"Auf der Internetseite der Polizei Oberhausen haben wir Verhaltenshinweisen veröffentlicht, mit denen Sie sich vor den Tricks und Maschen der Telefonbetrüger schützen können!"