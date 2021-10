Ein Pedelec-Fahrer (80) ist bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen Osterfeld bei einem Sturz leicht verletzt worden.

Der Radfahrer fuhr auf der Teutoburger Straße in Richtung Bottrop. Ein Autofahrer (58), der in dieser Richtung vor ihm am Straßenrand geparkt hatte, öffnete seine Tür um Auszusteigen. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die Tür und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt.