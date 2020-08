Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen (26.8.) eine Verkehrsunfallflucht auf der Straßburger Straße beobachtet haben.

Ein 26-jähriger Oberhausener spazierte mit seiner Cane Corso Hündin (6,5 Monate alt) auf dem Gehweg, als an der Ecke Normannenstraße plötzlich ein Fahrradfahrer um die Ecke bog.

Der Fahrradfahrer erwischte die Hündin mit seinem Vorderrad. Der etwa 16 bis17 Jahre alte Jugendliche hielt sein dunkelgrünes Citybike (ähnlich Hollandfahrrad) kurz an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Dann flüchtete er, ohne seine Personalien angegeben zu haben, über die Straßburger Straße in Richtung Lohstraße.

Der Hund wurde so schwer verletzt, dass voraussichtlich Tierarztkosten in vierstelliger Höhe entstehen werden.

Haben Sie den Vorfall beobachtet?

Haben Sie Hinweise auf den Unfallverursacher oder kennen seinen Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.