Die katholische Kirchengemeinde St. Barbara in Königshardt hat sich in diesem Jahr für die Fastenzeit wieder so einiges einfallen lassen.

Vor der Kirche steht immer noch eine (Außen)krippe. Wie kann denn das? Weihnachten ist doch lange vorbei. - Das mögen bestimmt viele auf den ersten Blick denken. Aber wenn man näher kommt, sieht man, dass dort in der Hütte jetzt eine Art Meditationsraum entstanden ist; ein Ort des Innehaltens. Unter dem Motto "40 Tage - 40 Vorsätze" kann man seine Vorsätze für die Fastenzeit (oder auch nur für einen Tag) auf kleine Holztäfelchen schreiben oder das Geschriebene der anderen Menschen auf sich wirken lassen.

Jeweils für eine Woche gibt es immer sonntags Fastenimpulse. Diese liegen in einer Brottüte in der Außenkrippe oder im Kirchenvorraum zum Mitnehmen.

Die Fenster des Gemeindesaals sind mit Geschichten und Bildern von Johannes gestaltet, der sich auf den Weg macht, den Sinn seines Lebens zu suchen. Kinder und Erwachsene sollen sensibel gemacht werden für die wesentlichen Dinge des Lebens. So begegnet Johannes Menschen mit unterschiedlichen Lebensanschauungen und Haltungen. Jede dieser Begegnungen, aber auch die Gewissheit, dass Christus ihn immer begleitet, geben ihm neue Erkenntnisse, die sein Handeln leiten.

Das sind wirklich schöne kleine Geschichten, die Groß und Klein gefallen.

Der Wegweiser vor der Kirche zeigt uns jeden Tag an, wieviele Tage noch vergehen bis wir das Osterfest feiern.

In der Kirche befindet sich eine Legostadt, die von den Kommunionkindern (mit Abstand) geschaffen wurde und angesehen werden kann.

Dieses Jahr gibt es pfarreiweit einen Kreuzweg, den man ablaufen oder abfahren kann. In St. Barbra befinden sich auch zwei Stationen dazu: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern und Jesus begegnet den weinenden Frauen (Friedhof St. Barbara).

Es gibt also eine Menge zu entdecken und bestaunen. Macht euch auf den Weg.