Oberhausener Reiterin trainiert trotz Covid19 bei den Kranenburger Turmreitern

Oberhausener Turmreiterin trotzt der Coronapandemie

Zuhause sitzen und auf den nächsten Lockdown warten? Das ist nichts für Mona Osting. Seit langem ist sie mit Friesenwallach Fritz Mitglied der Kranenburger Reiter. Auftreten vor Publikum ist zwar momentan nicht möglich, aber vom Training mit ihren Reiterkollegen lässt sie sich auch in Pandemiezeiten nicht abbringen. An den unterschiedlichsten Orten hält die Oberhausenerin sich mit ihrer Truppe mit Training fit.

Normalerweise tritt Mona Osting mit den Turmreitern regelmäßig auf Reiterturnieren auf. Dort führen sie auch eine Feuershow zu Pferde vor, bei der sie von der Gruppe Firelight unterstützt werden. Eine Mischung aus unterschiedlichen Showpferden (Friesen, Tinker und Shetland-Ponys) ist dabei zu sehen.

Die Turmreiter wurden 2016 gegründet und sind eine Showreitgruppe, die hauptsächlich auf Mittelalter- und Fantasyevents auftritt. Auf Mittelaltermärkten präsentieren sie klassische Ritterturniere zu Pferde. Sie führen dort unter anderem das Ringstechen vor. Rund acht bis neun Shows absolviert Mona Osting mit der Truppe pro Jahr.

Und was erhoffen sich die Turmreiter für das kommende Jahr? Mona Osting: "Wir warten sehnlichst darauf, im nächsten Jahr wieder auftreten zu dürfen.“

So trafen sich die Turmreiter zum Training erst kürzlich an einer idyllischen Burgruine am Niederrhein. Dieses Training wurde gleich mit einem Fotoshooting verbunden, bei dem Bilder wie aus einer anderen (coronafreien) Zeit entstanden sind.

Weitere Infos über die Turmreiter gibt es unter: www.turmreiter.de