Heute nahmen mehrere hundert Radler an einer Fahrrad-Demo zur Rettung des Sterkrader Waldes teil, zu der Fridays for Future aufgerufen hatten. Unter dem Motto "Wald statt Asphalt" gab es Kundgebungen auf dem Schmachtendorfer Marktplatz und am Königshardter Kreisverkehr, bevor es wieder zurück nach Sterkrade ging.