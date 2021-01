"Mit kompetenter Beratung das berufliche Comeback vorbereiten" heißt ein kostenfreies Online-Seminar der Agenturen für Arbeit Essen und Oberhausen/Mülheim an der Ruhr. Das Seminar, das am Donnerstag, 28. Januar, um 10.30 Uhr stattfindet, richtet sich an interessierte Berufsrückkehrer aus Essen, Oberhausen und Mülheim.

Wer wegen der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen seine Berufstätigkeit unterbrochen hat und danach wieder in den Job zurückkehren möchte, sollte sein berufliches Comeback gut vorbereiten.

Informationen und Tipps, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern, erhalten Berufsrückkehrer am Donnerstag, 28. Januar, um 10.30 Uhr in einem einstündigen Online-Seminar.

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagenturen Essen und Oberhausen, informieren über die Möglichkeiten des beruflichen Wiedereinstiegs und machen mit den Hilfen der Arbeitsagentur vertraut.

Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 26. Januar, erforderlich. Die Anmeldung kann unter Tel. 0201/181-6610 / -6620 (für Essen) oder Tel. 0208/8506611 (für Oberhausen und Mülheim) oder per Mail an: Essen.BCA@arbeitsagentur oder: Oberhausen.BCA@arbeitsagentur erfolgen.