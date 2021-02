Der Sommer ist zwar noch nicht in Sicht und Corona noch nicht überstanden, aber für das Ratinger Amt für Kinder, Jugend und Familie laufen bereits die Vorbereitungen für die Stadtranderholung 2021 auf vollen Touren - in der Hoffnung, dass diese dann auch durchgeführt werden können.

Die Betreuer-Teams planen viele verschiedene Aktionen und Ausflüge, damit in den Sommerferien für die Kids keine Langeweile aufkommt.

Das Freizeit- und Betreuungsangebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und wird vom 5. bis 16. Juli (die zwei ersten Ferienwochen) sowie vom 2. bis 13. August (die zwei letzten Ferienwochen), jeweils montags bis freitags von 8.45 bis 16.30 Uhr angeboten.

Ab sofort können die Kinder im Internet über das Online-Portal angemeldet werden.



In städtischen Einrichtungen und Jugendherbergen gibt es tolle Spiel- und Bastelmöglichkeiten, dazu kommen noch täglich wechselnde Aktionen wie Batiken, Schminken, Fußballturniere, Tauschralleys in der Stadt, Backen oder diverse Gruppenspiele.

Und wenn es mal richtig heiß wird, haben die Kinder bei einer Wasserschlacht die Chance, die Betreuer mal so richtig nass zu machen. Darüber hinaus werden zwei Mal pro Woche Ausflüge unternommen, zum Beispiel in ein Schwimmbad, einen Freizeitpark oder in den Zoo. Treffpunkt ist jeden Morgen um 8.45 Uhr das Basketballfeld am Parkplatz Stadionring.

Die Einteilung der Gruppen

Um vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, kann jeweils nur ein Feriendrittel (zwei Wochen) gebucht werden. Die Kinder sind in Altersgruppen von sechs bis acht Jahren (Gruppe 1), acht bis neun Jahren (Gruppe 2), neun bis zehn Jahren (Gruppe 3), zehn bis elf Jahren (Gruppe 4), elf bis zwölf Jahren (Gruppe 5) und zwölf bis 13 Jahren (Gruppe 6 - nur im letzten Feriendrittel) zu je 20 Kindern mit drei bis vier Betreuern aufgeteilt.

Übernachtung, Freizeitpark und Spaß

Die Kinder der Gruppe 5 in den ersten beiden Ferienwochen werden in der Zeit vom 12. bis 16. Juli im Schullandheim Müllenborn übernachten und von dort aus die nähere Umgebung der Eifel erforschen.

Für die Kinder der Gruppe 6 in den letzten beiden Ferienwochen findet ein erweitertes altersgerechtes Angebot statt, unter anderem ein Besuch im Movie Park. Die Betreuungszeit für die „Großen“ bei der Stadtranderholung endet nachmittags um 15 Uhr und an den besonderen Ausflugstagen erst um 18 Uhr.

Das Angebot „Sommerzwerge“ für Vorschulkinder findet in der Zeit vom 2. bis 13. August montags bis freitags von 8 bis 15.30 Uhr im Gebäude einer Übermittagsbetreuung statt. Das Angebot umfasst ein altersgerechtes, vielfältiges Spiel-, Sport- und Bastelangebot, einen Ausflug pro Woche, warmes Mittagessen oder Lunchpakete.

Für Kinder mit und ohne Handicap

Einen besonderen Stellenwert hat das Miteinander von Kindern mit und ohne Handicap. In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe und der Helen-Keller-Schule wird dieser Einsatz seit Jahren während der Ferienmaßnahme mit großem Erfolg durchgeführt. Auch in diesem Jahr werden wieder Plätze an Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf vergeben. Vor einer Anmeldung wird um persönliche Kontaktaufnahme mit Anna Bieber vom Jugendamt unter Tel. 02102/550-5134 gebeten.

Anmelden für die Stadtranderholung

Die Anmeldungen für die Stadtranderholung 2021 erfolgt über: https://www.unser-ferienprogramm.de/ratingen/index.php. Die Teilnehmer-Entgelte für die jeweiligen Gruppen und Feriendrittel können dort ebenfalls abgerufen werden.

Sollte die Stadtranderholung Corona-bedingt nicht stattfinden können, plant das Jugendamt vorsorglich Alternativen.

Rückfragen zum Programm

Für Rückfragen zu allen städtischen Ferienprogrammen steht Koordinatorin Anna Bieber unter Tel. 02102/550-5134 zur Verfügung.