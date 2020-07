Eine Tradition gerät ins Stocken!

Oder besser gesagt eine Tradition wird pausieren! Oder….

nun beeinflusst das Corona-Virus auch den nächsten traditionellen „Niederrheinischen Weihnachtsmarkt“ in Budberg.

Zum 38. Mal sollte der Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende stattfinden, doch die Verantwortlichen entschieden mehrheitlich, die diesjährige Veranstaltung abzusagen. Zu wage und zu ungewiss sei der Fortbestand der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen.

Der Niederrheinische Weihnachtsmarkt in Budberg ist für viele Menschen aus der Umgebung und ehemalige Budberger ein über die Jahre liebgewonnener Anlass zu einem vorweihnachtlichen Wiedersehen mit viel Nähe und emotionalen Momenten.

Die Verkaufshütten aufbauen mit einer gezielten Wegführung durch den Markt könnten sich die Organisatoren schon vorstellen. Probleme sehen sie eher bei der Gestaltung des Beiprogramms für Jung und Alt, mit Chören und Orchestern auf der Bühne und mit einem mit Menschen gut gefüllten Schulhof der Budberger Lindenschule bei der Märchenstunde für die Kinder und bei der Glühweinparty.

Doch ohne das, was die Atmosphäre des Weihnachtsmarktes in Budberg seit Jahren prägt, würde der Niederrheinische Weihnachtsmarkt in Budberg sehr an seinem Charme verlieren.

Die ehrenamtlichen Verantwortlichen sehen sich derzeit außer Stande, die bis Ende Oktober geltenden Sicherheitsverordnungen und Einschränkungen, die sehr wahrscheinlich dann auch noch vier Wochen später in irgendeiner Form Bestand haben werden, verantwortungsvoll zu garantieren.

Dafür werden kleinere Aktionen innerhalb des Ortes in der Vorweihnachtszeit geplant, um den nun ausgefallenen Weihnachtsmarkt nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen.

Bericht von Dr. Peter Houcken.