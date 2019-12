Die acht Tesla Ladestationen am Schattweg in Kamen sind momentan gut ausgelastet.

Zwischen den Feiertagen ist oftmals keine Steckdose mehr frei, obwohl die sogenannten Supercharger rund um die Uhr, 24 Stunden und sieben Tage die Woche, geöffnet sind.

Elektroauto-Fahrer, beispielsweise aus den Niederlanden, aus Belgien und sogar aus den skandinavischen Ländern, nutzen die gute Anbindung. Einige beklagen sich allerdings, dass es zur Zeit zu langen Wartezeiten kommt.

Nutzer rezensieren zudem im Internet die gute Ladeleistung, allerdings meinen auch sie, dass ein Ausbau wünschenswert sei, da das Kamener Kreuz schließlich stark frequentiert wird.

Während einer Schnellladung können die umliegenden Fastfood-Restaurants besucht werden. Auch das sei ein Vorteil der Kamener Tesla-Stationen.

Die Stoßzeiten, besonders jetzt in den Ferien, sind zwischen 10 und 21 Uhr. Der Lade-Standort am Kamen Karree war übrigens einer der ersten des kalifornischen Autoherstellers in Deutschland und besteht seit nunmehr fünf Jahren. Mittlerweile sollen sich die Ladezeiten dort durch stetige Modernisierungsmaßnahmen verkürzt haben.