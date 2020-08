Bei einem Einsatz gegen Clankriminalität wurden in der Nacht zu Sonntag unter anderem eine Shisha-Bar in Velbert am Berg sowie eine Wohnung am Kostenberg von der Polizei durchsucht.



Der Großeinsatz im Kreis Mettmann, der von der Polizei, Ordnungsämtern und Zollämtern durchgeführt wurde, war Teil eines nahezu landesweiten Einsatzes verschiedener Polizeibehörden, um die Null-Toleranz-Strategie von Innenminister Reul wirkungsvoll gegen kriminelle Großfamilien umzusetzen.Insgesamt waren rund 230 polizeiliche Einsatzkräfte beteiligt, hinzu kamen etliche weitere Mitarbeiter der zuständigen Ordnungsämter sowie Zollfahndungskräfte.

Illegales Glücksspiel in Shisha-Bar am Berg?



In Velbert wurde eine Shisha-Bar an der Heiligenhauser Straße kontrolliert. Hier prüfte die Polizei insgesamt 50 Personen. Unter anderem wurden Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung, das Jugendschutzgesetz sowie das Gaststättengesetz geahndet. Zudem ergab sich gegen den Betreiber der Verdacht, illegales Glücksspiel betrieben zu haben, was ebenfalls mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige geahndet wurde.

Im Keller eines Hauses am Kostenberg wurden 30 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt.

Foto: Foto: Polizei Mettmann

hochgeladen von Miriam Dabitsch

Cannabis-Zucht am Kostenberg hochgenommen



Am Kostenberg wurde ein Einfamilienhaus durchsucht. Dabei fanden die Ermittler im Keller 30 Cannabispflanzen. Sowohl die professionell herangezüchteten Pflanzen als auch sämtliche Umbauten, die zur Aufzucht notwendig sind, wurden sichergestellt. Der mutmaßliche Betreiber der Anlage, ein 58-jähriger Velberter, wurde ebenso vorläufig festgenommen wie der 28-jährige Wohnungsinhaber. Gegen die Beiden wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Einsätze in anderen Städten



Weitere ähnliche Einsätze wurden in Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Wuppertal durchgeführt. Im Fokus der Kontrollen im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Samstag und 3 Uhr am Sonntag standen dabei mehr als ein Dutzend Objekte im Kreis Mettmann, in denen Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros oder Gaststätten betrieben werden.