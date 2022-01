Tödlich verunglückt ist am Neujahrstag 2022 ein Motorradfahrer, der auf der A44 in Richtung Düsseldorf unterwegs war. Der Unfall ereignete sich um 14.54 Uhr kurz vor dem Ausbauende der A44 in Heiligenhaus.

Eine Gruppe von Motorradfahrern hatte das milde und sonnige Wetter für eine Neujahrsausfahrt genutzt. Während der Fahrt kam es jedoch an besagter Stelle zum Sturz eines Fahrers. Ein zufällig vorbeifahrender Arzt konnte dem Unfallopfer nicht mehr helfen. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Einsatzstelle.

Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Autobahnpolizei abgesichert. Die anderen Motorradfahrer wurden durch zwei nachalarmierte Notfallseelsorger und den Rettungsdienst betreut. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.