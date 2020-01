Toter bei noch ungeklärtem Gartenhausbrand gefunden

Eine Leiche wurde gestern bei einem noch ungeklärtem Gartenhausbrand in Velbert gefunden.

Am späten Montagabend, gegen 21.30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in eine Kleingartenanlage im Bereich zwischen der Mettmanner Straße, der Martin-Luther-Straße und der Burgstraße gerufen. Zeugen hatten dort einen Brand hinter der Festhalle an der Mettmanner Straße bemerkt und den Notruf gewählt.

Leblose männliche Person wurde entdeckt

Beim schnellen Eintreffen erster Einsatzkräfte brannte eine Laube in der Kleingartenanlage Martin-Luther-Straße/ In den Fliethen bereits in voller Ausdehnung. Schon im Zuge eines schnellen ersten Löschangriffs der Velberter Feuerwehr wurde in der brennenden Laube eine leblose männliche Person entdeckt.

Deren Bergung gestaltete sich in Folge des Vollbrandes, der enormen Brandhitze und der akuten Einsturzgefahr des Laubendaches, zunächst schwierig. Nachdem die Bergung dann dennoch gelungen war, konnte nur noch der Tod des geborgenen Mannes festgestellt werden. Nach dem Stand erster polizeilicher Ermittlungen handelt es sich bei dem Toten mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um den 70-jährigen Pächter der Gartenlaube. Der Mann aus Wülfrath hat, nach ersten Angaben von Zeugen, auch in der Vergangenheit bereits immer wieder in seiner Laube übernachtet. Der von der Feuerwehr geborgene Leichnam wurde beschlagnahmt. Kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur sicheren Identifizierung des Toten sowie ein Todesermittlungsverfahren sind eingeleitet.

Gartenlaube wurde vollständig zerstört

Der Vollbrand der Hütte konnte von der Velberter Feuerwehr schließlich noch am gleichen Abend vollständig gelöscht, eine weitere Ausbreitung des Feuers damit erfolgreich verhindert werden. Nicht mehr zu verhindern war aber, dass die Gartenlaube vom Feuer vollständig zerstört wurde und dadurch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstand. Auch der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Brandursache sind veranlasst.