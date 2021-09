Das Neanderthal Museum (Talstraße 300 in Mettmann) und seine Partnerinstitutionen aus dem Netzwerk Ice Age Europe bieten anlässlich des "Ice Age Europe Days" am Sonntag, 19. September, zwei jeweils einstündige Live-Online-Führungen an. Die Teilnehmer können sich bequem von zuhause aus auf eine spannende Reise zu wichtigen Fundplätzen der Eiszeit in Europa begeben.

Für Erwachsene ist um 15 Uhr eine englischsprachige Führung im Angebot. Sie startet im Neanderthal Museum und geht „From Cave to Cave“ weiter zu den geheimnisvollen Höhlen von Creswell Crags in England und von Fumane in Italien.

Für Familien gibt es um 17 Uhr eine deutschsprachige Führung, in der das Neanderthal Museum und das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren ihre „Schätze der Steinzeit“ vorstellen.

Tickets buchen

Für die Online-Führungen wird die Zoom-Plattform genutzt. Tickets gibt es für 9,50 Euro unter www.eventbrite.de

Nach dem Ticketkauf sendet das Neanderthal Museum per E-Mail einen Zoom-Link für die Teilnahme zu.

„From Cave to Cave“: https://www.eventbrite.de/e/from-cave-to-cave-the-ice-age-of-germany-italy-and-britain-tickets-169639740029

„Schätze der Steinzeit“: https://www.eventbrite.de/e/schatze-der-steinzeit-online-fuhrung-fur-familien-tickets-168395993951?aff=Website

Mehr Infos

Infos gibt es im Neanderthal Museum (Talstraße 300, 40822 Mettmann), Telefon 02104/97970; Internet: www.neanderthal.de; E‑Mail: museum@neanderthal.de; Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 10 bis 18 Uhr. Partner der www.erlebnismuseen.de