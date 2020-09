Ob als Super-Leser, für das coolste Logbuch, für das tollste Foto, für die beste Geschichte oder für den besten Künstler - in gleich fünf Kategorien wurden nun Lese-Oskars durch das Team der Zentralbibliothek Velbert verliehen.

Rund 100 Kinder und Erwachsene aus der Stadt haben in den diesjährigen Sommerferien am Sommerleseclub (SLC) teilgenommen und dafür zahlreiche Bücher gelesen und rezensiert. So kamen allein die beiden "Youbibians" auf 74 Bücher und 30.941 Seiten. Ebenso waren kreative Beiträge gefordert: Es wurde gemalt und gebastelt, es wurden Filme gedreht sowie Fotos gemacht, um so die Freude am Lesen zum Ausdruck zu bringen.

Bei der Preisverleihung - die durch Captain Ali und Pirat Jack zu einer kleinen Abenteuerreise wurde - erhielten die jeweils drei Erstplatzierten in den fünf Kategorien nun ihre Oskars, Medaillen und Urkunden.