Welcher Beitrag ist der meist gelesene 2020 im Lokalkompass? Erstaunlich: Er hat nicht Corona zum Thema und stammt von einem BürgerReporter! Hier die Top 10 in der Übersicht:

1. Kriegsmanöver

BürgerReporter Carsten Klink hat über das NATO-Kriegsmanöver Defender 2020 berichtet - und riesiges Interesse hervorgerufen. Hier geht's zum Bericht.

2. Corona-Ticker

Das beherrschende Thema in diesem Jahr spiegelt sich natürlich auch in den Top 10 wider. Besonders der Newsticker aus Lünen (Kreis Unna) wurde viel geklickt. Hier geht's zum Bericht.

3. Corona-Ticker II

Im zweiten Halbjahr wurde ein neuer Corona-Ticker für Lünen und den Kreis Unna etabliert. Er erhielt fast so viel Aufmerksamkeit wie sein Vorgänger. Hier geht's zum Bericht.

4. Lockerungen im Juni

Nach starken Einschärnkungen im März und April standen im Juni die Zeichen auf Lockerung - zur Freude der Lokalkompass-User. Hier geht's zum Bericht.

5. Fahndung nach Diebin

Unscharfe Bilder aus einer Überwachungskamera, die eine Frau zeigen. Das Pikante: Sie hebt gerade Geld ab - mit einer geklauten EC-Karte. Hier geht's zum Bericht.

6. Frau aus Auto geschleudert

Eine junge Frau wird bei einem Unfall aus dem Auto geschleudert. Sie stirbt noch an der Unfallstelle zwischen Velbert und Wuppertal. Hier geht's zum Bericht.

7. Kinderbonus für Familien

Entlastung für Familien: 300 Euro erhalten Empfänger von Kindergeld im September und Oktober als Corona-Hilfen. Der viel beachtete Text erklärt die Einzelheiten des Kinderbonus'. Hier geht's zum Bericht.

8. Vorstufe zu Schulschließungen

Anfang März wird es ernst: Als Vorstufe zu den Schulschließungen Mitte des Monats werden zunächst außerschulische Veranstaltungen abgesagt. Hier geht's zum Bericht.

9. Lieber Armin...

BürgerReporterin Nina Benninghoff hat die Nase voll von Masken, die in Kitas noch montiert werden müssen. Sie macht mit einem humorig-sarkastischen Brief an NRWs Ministerpräsident Armin Laschet ihrem Ärger Luft. Hier geht's zum Brief.

10. Model angelt sich Brad Pitt

Nicole Poturalski hat es geschafft. Das Model aus Bergkamen ziert nicht nur die Titelseiten großer Modemagazine, sondern auch die Klatschspalten, denn im August wurde bekannt, dass sie die "Neue" an der Seite von Brad Pitt sein soll. Hier geht's zum Bericht.