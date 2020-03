Jetzt ist es amtlich, was alle längst erwartet hatten: Bürgermeister Dirk Lukrafka tritt bei der Kommunalwahl am 13. September erneut als Bürgermeisterkandidat der CDU an. 89 Prozent der Mitglieder stimmten für eine erneute Kandidatur.



Der frisch gebackene Parteivorsitzende Burghardt Fülling (siehe rechts) freut sich sehr über das gute Ergebnis. „Wir haben einen fachlich kompetenten Bürgermeister, wie keinen Zweiten. Einen Juristen und Betriebswirt in einer Person, mit großer Verwaltungserfahrung, findet sich nicht noch einmal. Daher werde ich ihn mit voller Kraft unterstützen“, so Fülling. Dirk Lukrafka freute sich über die Gratulationen und den Beifall seiner Parteikollegen.

Bürgermeister stellte Schwerpunkte für die Ortsteile heraus

In seiner Bewerbungsrede stellte Dirk Lukrafka unter anderem die Schwerpunkte für die Ortsteile dar. Die Innenstadt von Velbert-Mitte erlebt derzeit einen großen Wandel. „Die Fußgängerzone hat schon jetzt ein neues Gesicht bekommen. In den nächsten Wochen werden wir auch wissen, wie die neuen Entwicklungen auf dem Hertie-Gelände und zum Bürger-Forum aussehen werden. Auch in Langenberg sind mit dem Bürgerhaus und Jugendzentrum wichtige Weichen gestellt. Nun steht als nächstes Neviges auf der Agenda“, so der Bürgermeister. „Nach vielen Jahren der Diskussion konnte für das Schloss Hardenberg und das gesamte Ensemble eine Idee entwickelt und in Umsetzung gebracht werden. Dazu hat der Rat der Stadt Velbert ein integriertes Handlungskonzept für Neviges beschlossen. Der Pilgerparkplatz wird zurzeit bereits neu geplant.“ Themen wie der intensive Ausbau an Kita-Plätzen, der Neubau von Schulen und der Anschluss Velberts an eine moderne digitale Infrastruktur, stehen bei Dirk Lukrafka an oberster Stelle.

"Auf einen fairen Wahlkampf!"

Nach der Verkündung des Wahlergebnisses dankte der Bürgermeister allen Anwesenden: „Ich freue mich auf einen fairen Wahlkampf und verspreche, mich auch zukünftig mit ganzer Kraft für das Wohl der Menschen meiner Heimatstadt einzusetzen.“