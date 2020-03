Dass Toilettenpapier, Mehl, Reis und Nudeln seit circa zwei Wochen in den Geschäften Mangelware sind, ist inzwischen bis zum letzten Bürger durchgedrungen. Ganz zu schweigen von Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken.



Gestern Abend habe ich festgestellt, dass diese Güter bei weitem nicht mehr die einzigen sind, die stark gefragt sind. Nach den Schul- und Kitaschließungen in Nordrhein-Westfalen und der Ankündigung von Geschäftsschließungen (mancher spricht von einem Shutdown), sah das Obst- und Gemüseregal eines Discounters am Montagabend aus wie geplündert (Foto 1). Ein paar vereinzelte Orangen, einige Pakete Erdbeeren, das war's.

Besser war es dann heute am frühen Morgen auf einem kleinen Wochenmarkt: Dort erhielt ich tatsächlich alles an Obst und Gemüse, was ich wollte (Foto 2).

Wie ergeht es euch dieser Tage? Schildert eure Erfahrungen in den Kommentaren oder stimmt ab.

Bekommt ihr alles, was ihr beim Einkauf braucht?