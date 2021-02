Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage) liegt im Kreis Mettmann am heutigen Montag unter 80: Das Landeszentrum Gesundheit NRW teilt einen Wert von 79,9 mit.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann heute kreisweit 762 Infizierte, davon:

60 in Erkrath,

40 in Haan,

73 in Heiligenhaus,

68 in Hilden,

117 in Langenfeld,

83 in Mettmann,

61 in Monheim,

71 in Ratingen,

150 in Velbert und

39 in Wülfrath.

13.584 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind eine 83-jährige Frau aus Langenfeld und einen 82-jährige Frau aus Monheim. Verstorbene zählt der Kreis bislang 549.

Informationsbedarf ist groß

Der Informationsbedarf zu den bislang drei in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffen ist bei den Bürgern groß. Aus diesem Grund bietet das Bundesgesundheitsministerium einen weiteren Livestream an, in welchem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit Professor Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sowie Professor Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (STIKO), Fragen zur Corona-Schutzimpfung beantwortet. Er findet am kommenden Samstag, 20. Februar, statt. Alle Bürger sind dazu eingeladen. Unter www.zusammengegencorona.de/live erfahren Interessierte, ab wann sie Ihre Fragen und Beiträge dafür einreichen können.