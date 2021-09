Der neue „Hunde-Treff“ in Neviges öffnet am Samstag, 18. September, von 10 bis 12 Uhr im AWO Stadtteiltreff (Elberfelderstraße 21 in 42553 Velbert) seine Pforten. Das Hunde Café ist ein Netzwerk-Treff für Hundebesitzer und interessierte Bürger, ein Ort des Kennenlernens, der Kontaktaufnahme, hilfreicher Tipps sowie der Verabredung zu gemeinsamen Spaziergängen.

Auch Kontakte für Notfälle, Urlaub oder Krankheit sind möglich. So können Netzwerke zwischen Hundebesitzern untereinander und mit tierliebenden Bürgern entstehen, die sich gegenseitig unterstützen, so die Idee dahinter.

"Erprobt wurde dieses Kooperations-Projekt bereits im Stadtteilzentrum Langenberg und erfuhr dort guten Zuspruch.", heißt es seitens der Organisatoren.

In einem Kooperations-Projekt zwischen dem Stadtteilzentrums Neviges, unter der Leitung von

Mareike Bierig und den Partnern Claudia Lauterbach, Betreiberin eines Hundesalons, sowie Hundetrainerin Christine Borgmann ist die Basis für ein gutes Netzwerk für Bürger in Neviges und Umgebung gelegt.

Auftaktveranstaltung ohne Vierbeiner

Interessenten werden darum gebeten zur Auftaktveranstaltung des Hunde-Cafés am Samstag, 18. September, von 10 bis 12 Uhr im AWO Stadtteiltreff (Elberfelderstraße 21 in 42553 Velbert) ohne ihren Vierbeiner zu kommen und anstelle dessen ein Foto mitzubringen. Die Folgetermine werden noch bekannt gegeben.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

"Zu Ihrer und unserer Sicherheit gilt die 3G-Regel. Geltende Corona-Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen werden selbstverständlich beachtet.", heißt es seitens der Organisatoren.