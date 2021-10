Der Kolping- Waldkindergarten "Wurzelland" im Hespertal lädt am Donnerstag, 28. Oktober, von 14 bis 15.30 Uhr interessierte Eltern und Kinder zu einer "Schnupperstunde der offenen Tür im Waldkiga" ein.



Der Kolping- Waldkindergarten besteht mittlerweile seit fast 17 Jahren. Hier kommen täglich 20 Kinder im Alter von drei- bis sechs Jahren mit ihren Erzieherinnen zusammen und machen sich Tag für Tag auf in den Wald. Ausgangspunkt ist der Bauwagen im Hespertal, an der Bernsmühle im Langenhorster Wald.

Die Betreuungszeiten sind von 8 bis 13.30 Uhr. "Eltern, die für ihr Kind den Waldkindergarten in Erwägung ziehen, können sich an diesem Tag persönlich ein Bild davon machen, von diesem Kindergarten ohne Türen!", so die Fachbereichsleitung Claudia Schmidt.

Tag der offenen Tür

Kinder und die Eltern verbringen zunächst die Zeit auf dem Platz; es erfolgt eine kurze Orientierung- was ist hier wo? Es schließt sich ein kleiner Praxisanteil an und gibt Einblicke in den Alltag und sicher können viele Fragen beantwortet werden.

"Alles wird ausschließlich draußen stattfinden, so wie es ist im Waldkindergarten sein muss, dennoch machen Sie bitte Gebrauch von Ihrer Nasen- Mund-Bedeckung. Ansonsten gelten für alle Erwachsenen auch bei uns die Abstands- und Hygieneregeln.", so Schmidt weiter.

Anmeldung und mehr Infos

Auf Grund der derzeitigen Pandemiesituation wird um Anmeldung gebeten. Weitere Infos bei Claudia Schmidt, Telefon 02051/2889-118 oder per E-Mail an: claudia.schmidt@kolping-kita-velbert.de