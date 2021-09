"Was macht eigentlich ein Diplom-Finanzwirt und wie geht das mit den Steuern? Informiere Dich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie die tägliche Arbeit in einem Finanzamt in Deiner Nähe.", hießt es in der Ankündigung des Schnuppertages für Schüler der Abschlussklassen im Finanzamt Velbert am Mittwoch, 15. September, von 14 bis 17 Uhr.

„Im letzten Jahr musste so vieles aussetzen; nun freuen wir uns sehr auf euch und eure Neugier“, so das Ausbildungsteam im Finanzamt Velbert. „Wenn Du im nächsten Jahr einen Realschulabschluss oder das Abitur machst, kannst Du an diesem Tag einmal das Finanzamt Velbert von innen sehen, erste Einblicke in das komplexe Steuerrecht erhalten und uns kennenlernen. Vielleicht interessierst Du Dich dann ja sogar für eine Ausbildung oder ein duales Studium in diesem Bereich?“.

Es gibt noch einige Plätze. Anmeldung bis Montag, 13. September, unter: Service-5139@fv.nrw.de oder unter Telefon 02051/47 1760.