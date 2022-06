Bei einer Kollision mit einer Straßenbahn am Montagmorgen, 27. Juni, sind ein 40-jähriger Autofahrer und sein 26-jähriger Beifahrer (beide aus Hagen) verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 40-jährige Hagener mit seinem Pkw gegen 7.20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Lohrheidestadion unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 beabsichtigte der Autofahrer, nach links in eine Baustellenzufahrt abzubiegen.

Dort kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 302, die in gleicher Richtung unterwegs war. Dabei wurde das Auto am Heck erfasst und nach links geschoben.

Fahrer und Beifahrer des Pkw wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 23-jährige Straßenbahnfahrer aus Essen sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.