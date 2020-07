Nach einem Körperverletzungsdelikt in Bochum-Wattenscheid sucht die Kriminalpolizei Bochum nun mit einer Aufnahme einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen. Wer kennt diesen Mann?

Der Mann wird verdächtigt, am 31. Januar 2020, gegen 17.15 Uhr einen Busfahrer der Linie 346 im Bereich der Haltestelle "Bahnhof Höntrop" angepöbelt und geschlagen zu haben. Er verließ den Bus noch an der Haltestelle und entfernte sich in Richtung "Op de Veih".

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Foto der Person zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Kriminalkommissariat 34 fragt nun: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8405 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

