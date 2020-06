Infomaterial, Fahrradhelme, Malbücher, Polizeimützen zum Basteln... all das passt ohne Probleme in den Stauraum von Ida, dem Lastenfahrrad der Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention der Polizei. Kein Wunder, dass die Polizistinnen am Mittwoch, 24. Juni, auf der Springorum-Trasse in Bochum besondere Aufmerksamkeit erregen. So ein Lastenfahrrad im Polizei-Look fällt eben auf.

Den Grund für die Aktion nennt PHKin Eva Waga-Paluch, stellvertretende Leiterin der Verkehrsunfallprävention: "Wir möchten mit den Menschen ins Gespräch kommen. Es geht um Sicherheitsaspekte, um Radwege im Allgemeinen und wir beraten natürlich auch über Fahrradhelme." Das Ziel heißt Aufklärung. Ida ist dabei der ideale Türöffner. "Die Menschen sind überrascht, wenn sie uns sehen. Wir werden auch gezielt angesprochen. So kommen wir ins Gespräch." Natürlich gucken die Beamtinnen auch genauer hin und prüfen die Verkehrssicherheit der Fahrräder.

Über den gesamten Sommer hinweg wird die Verkehrsunfallprävention immer wieder an verschiedenen Stellen in Bochum, Herne und Witten zu sehen sein. Sprechen Sie die Kolleginnen und Kollegen an, vielleicht gibt es dann auch ein Selfie mit Ida.

Polizei Bochum

Pressestelle