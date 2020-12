Corona-Impfungen in Bochum starten am Sonntag

Die ersten Impfungen in Bochum sollen ab Sonntag beginnen. Los geht es in ausgewählten Bochumer Altenheimen. Die Stadt Bochum hat dazu eine Prioritätenliste erstellt. Die Liste wurde anhand von Kriterien gemacht, die die Landesregierung vorgegeben hat. Das hat Sozialdezernentin Britta Anger auf Radio Bochum-Nachfrage mitgeteilt. Dabei habe man unter anderem die Größe des Stadtbezirks und die Größe der Einrichtung miteinbezogen. Folgende Einrichtungen sind demnach als Erstes dran:

Elsa-Brändström-Haus in Eppendorf

Haus an der Grabelohstraße in Langendreer

Seniorenzentrum am Ostring

Sankt Marienstift in der Innenstadt

Stadt Bochum plant mit Altenheimen die Corona-Impfung

Knapp 500 Corona-Impfdosen soll Bochum bekommen. 478 seien momentan im Gespräch, das habe man aber noch nicht offiziell bestätigt bekommen. So sagt es Sozialdezernentin Britta Anger. Die Stadt Bochum muss sich aktuell auf die Corona-Impfungen vorbereiten. Deshalb hat es sich auch im Vorfeld mit den Altenheimen in Bochum zusammengesetzt. Es ging zentral um die Frage, welche Altenheime spontan die Möglichkeit zur Impfung gewährleisten können. Dabei haben sich dann diese vier Altenheime herauskristallisiert. Die Stadt Bochum findet es sehr wichtig, die Altenheime umfänglich auf die Impfungen vorzubereiten. Ein Stadtsprecher erklärt, dass oft auch Einverständniserklärungen von den Angehörigen benötigt werden. Denn die Corona-Impfung ist immer noch freiwillig. So etwas ist ein logistischer Aufwand und nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Außerdem gibt es erstmal nur begrenzt Impfstoff. Deshalb könne die Stadt Bochum nicht flächendeckend in allen Altenheimen sofort mit der Impfung beginnen.

Corona-Fall in Seniorenresidenz an der Dorstener Straße

Eine vorgesehene Einrichtung kann leider nicht mit dem Impfen beginnen, da es dort einen möglichen Corona-Fall gibt. Das Seniorenzentrum an der Dorstener Straße stand auch ganz vorne auf der Prioritätenliste. Hier kann das Impfen jetzt allerdings erst später erfolgen.

Quelle: Radio Bochum