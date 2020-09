Die Herbst-, Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit der Geselligkeit. Veranstaltungen wie der Advent- und Nikolausmarkt oder der Weseler Winter haben bisher für vorweihnachtliche Stimmung gesorgt und die Freude auf das große Fest gesteigert.



In diesem Jahr ist das in der gewohnten Form leider nicht möglich, so dass sich WeselMarketing entschlossen hat, neue Veranstaltungsformate zu schaffen, um Wesel zu erleben.

Die vergangenen Wochen und Monate zeigen, dass an die Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie angepasste Veranstaltungsformate erfolgreich sein können und angenommen werden.

Auch im letzten Quartal des Jahres 2020 wird es sie geben:

Ende Oktober

Für Ende Oktober – dann, wenn sonst das Hansefest stattfindet – ist ein Wochenende mit verschiedenen Programmpunkten geplant. Dazu gehören professionelle Straßenmaler, die mit Kreide dreidimensionale Kunstwerke auf den Innenstadt-Asphalt zaubern, eine Abschlussveranstaltung für die Feierabendmarkt-Saison und besonderer Genuss mit Feines vom Lande.

Anfang Dezember

Anfang Dezember wird es eine 3D-Laser-Show auf dem Großen Markt geben. Das Thema atmosphärische Beleuchtung wird darüber hinaus generell in den Blick genommen und eine Rolle spielen.

Zwischen Weihnachten und Neujahr

Eine dritte Aktion, die auf ein besonderes Einkaufserlebnis in Wesel abzielt, ist für den Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr in Planung.

Das Ziel

Ziel der Formate ist es, den Weseler Bürgern coronakonforme Kultur- und Freizeitangebote zu bieten und in Absprache mit der Werbegemeinschaft die Attraktivität der Innenstadt weiter zu steigern.

Details zu den Formaten werden rechtzeitig bekanntgegeben.