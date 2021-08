Nachrichten von Auseinandersetzungen in Afghanistan, in der Ukraine, in Mali und an vielen anderen Orten weltweit erreichen die Menschen täglich. Zum Teil sind es alte Konflikte, die wieder aufbrechen, zum Teil entstehen neue Gegensätze.

Wesel. Alle, denen es ein Anliegen ist, für den Frieden in der Welt gemeinsam zu beten, sind eingeladen zum Friedensgebet am Samstag, 28. August, um 11 Uhr im Willibrordi-Dom . Auf der Grundlage aktueller Meldungen werden Gebetsanliegen formuliert. Eigene Beiträge der Teilnehmenden sind dabei möglich und willkommen.

Für diese Veranstaltung gilt: Beim Betreten und Verlassen der Kirche und beim Singen ist eine medizinische Maske zu tragen. Außerdem gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet – maximal 48 Stunden vorher). Der entsprechende Nachweis ist am Eingang vorzuzeigen.

Weitere Termine für Friedensgebete werden jeweils durch Aushang und auf www.kirche-wesel.de veröffentlicht.