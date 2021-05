Pfingstsamstag, Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist das Deichdorfmuseum von 14.00 - 17.00 Uhr für SIE (& EUCH) geöffnet. Schwer abzusehen, wie das Wetter Pfingsten 2021 wird... Fest steht aber: Das Deichdorfmuseum Bislich kann ab Samstag 22. Mai 2021 wieder besucht werden. In unseren sehr geräumige Anlagen können Sie dank geschickter Terminkoordination in ihrem Terminfenster das Museum entspannt genießen. Der Nachweis eines negativen Covid-Testes ist nicht notwendig, allerdings müssen Sie für die Kontaktnachverfolgung ein entsprechendes Formular vollständig ausfüllen. Außerdem herrscht für Besucher Maskenpflicht (OP- bzw. medizinische Maske oder FFP 2). Ein Sofort-Termin kann - wenn möglich - für Sie auch am Eingang des Museums vergeben werden. Gruppen bis 5 Personen sind zugelassen, ebenso Familien. Eine gute Möglichkeit also, mal in Ruhe nachzulesen, wie sich der Deichbau am Niederrhein entwickelte oder wie lang der Rhein früher war, zu erleben, was wir über die Arbeitsbedingungen in den Ziegeleien der Region wissen oder aber unsere niederrheinische Vogelwelt (ohne Nässe und wegfliegen!) zu betrachten - ab 29.05. auch mit unserer neuen Sonderausstellung. Wir öffnen in diesen besonderen Zeiten für Sie derzeit auf Spendenbasis, d.h. Erwachsene zahlen keinen Eintritt (Kinder und Jugendliche haben bei uns sowieso freien Eintritt) und wir freuen uns auf Ihre Spende! Ziel: Deichdorfmuseum Bislich, Dorfstraße 24, 46487 Wesel-Bislich (an der großen Kirche vom Deich abbiegen und dann immer gerade aus bis zu uns), Tel: 02859 - 1519. MUSEUM... - einfach mal wieder ausprobieren ;-)