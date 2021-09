Die Bürgerstiftung KREAKTIV bietet am Samstag, 2. Oktober und Sonntag, 3. Oktober in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr einen kreativen 2-Tagesworkshop für Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren auf dem Außengelände des CJD an der Alten Delogstraße an. Unter fachkundiger Anleitung von Dipl. Designerin Susanne Kern können zum Beispiel Freundschaftsreifen aus verschiedenen Materialien, Massagebälle oder im Rahmen des „Upcycling“ aus Abfallprodukten neuwertige Produkte kreativ gestaltet werden.

Am Montag, 11. Oktober und Dienstag, 12. Oktober geht es ab nach Hamminkeln-Dingden zum Kreativhof Lehmberg. Dort wird an zwei Tagen in der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr unter Anleitung der Künstlerin Silke Noltenhans mit frischen und getrockneten Pflanzen sowie Früchten experimentiert, Naturfarben erstellt, Kordelrucksäcke bemalt und vieles mehr. Dieses Angebot richtet sich an 10- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler.

Zudem gibt es erneut unseren beliebten Angelworkshop „Fish & Fun“ am Ufer der Issel. Marco Launert macht alle Beteiligten Schritt für Schritt mit den Grundlagen des Angelns vertraut und zeigt auf, welche Möglichkeiten bestehen, wenn das Angeln zu einem Hobby werden soll. Dieses Angebot findet am Sonntag, 17. Oktober und am Sonntag, 24. Oktober in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Angeln gehen können Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Bei allen Aktionen sind die Plätze begrenzt, deshalb ist eine zeitnahe Anmeldung empfehlenswert. Nähere Informationen zu dem jeweiligen Projekt sowie eine Bestätigung erhalten alle Teilnehmer nach der Anmeldung.

Die Kosten dieser Aktionen werden komplett von der KREAKTIV - Kinder fördern - Bürgerstiftung Rhein-Lippe übernommen.

Wer Lust hat mitzumachen, kann sich auf der Homepage unter www.buergerstiftung-rhein-lippe.de im Veranstaltungskalender anmelden.