Bereits in der Schule habe er früh sein Interesse für Wirtschaftsangelegenheiten erkannt.

„So war es nur natürlich, dass ich mein Schülerpraktikum bei einer Bank absolvierte“, erinnert sich Deutschlands bester Bank Azubi, Patrick Hedermann.

Dafür suchte sich der Dinslakener die Volksbank in Dinslaken aus.

Das Praktikum bestärkte ihn in seinem Vorhaben, nach dem Abitur, welches er im Jahr 2017 am Gustav-Heinemann-Gymnasium in Dinslaken-Hiesfeld ablegte, eine Ausbildung bei der Volksbank anzutreten.

„Mein Abi habe ich mit einem Dreier Schnitt gemacht“, gibt der 21jährige unumwunden zu und begründet dies ehrlich, „Es gab einfach einige Fächer, die mich nicht sehr interessierten“.

Während der Ausbildung durchlief er alle Stationen eines Bänkers, die Berufsschule besuchte er im Berufskolleg Wesel und bei der Zwischenprüfung erzielte er von 100 jeweils in den einzelnen Prüfungskategorien möglichen Punkten einen Schnitt von 96.

Nach zweieinhalb Jahren dann die Abschlussprüfungen in den Fächern Rechnungswesen, Wirtschaft und Sozialkunde, Bankbetriebslehre sowie dem mündlichen Teil, der in der Volksbank Filiale Wesel am Großen Markt absolviert wurde.

100 Punkte im mündlichen Teil

In diesem Teil galt es, einen Kunden hinsichtlich der Anlage von 15000 Euro zu beraten.

„Dabei muss man vor dem Prüfungsausschuss die Risikobereitschaft des Kunden und die mögliche zeitliche Länge der Anlageform eruieren, um ihm ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zu unterbreiten“, erinnert sich Patrick.

Da sei ein Anlagefonds das Richtige gewesen.

So empfand es auch der Prüfungsausschuss, der ihm für seine Beratung die volle Punktzahl von 100 gewährte. Zusammen mit den anderen Fächern erzielte er einen Schnitt von 98 Punkten insgesamt. „Ich wusste, dass das gut war, war aber der festen Überzeugung, dass es unter den insgesamt 35 Weseler Prüflingen bestimmt einen oder mehrere gab, die besser waren“, resümiert Hedermann.

Doch dem war nicht so und bald erfuhr er, dass er von diesen 35 der Beste war.

Natürlich erfüllte ihn das mit Stolz, war aber nichts gegen die weiteren Nachrichten, die er erhielt. Auch im Bereich auf Landesebene konnte ihm scheinbar keiner das Wasser reichen, denn er wurde von der IHK Mittlerer Niederrhein zur Ehrung als Landesbester eingeladen.

Eine Veranstaltung im feierlichen Rahmen in Mönchengladbach, die aufgrund der Corona Krise leider abgesagt werden musste, so dass ihm die Urkunde per Post zugestellt wurde.

Positiver Schock

„Der positive Schock“, wie er es nennt, „kam aber, als er einen Anruf seiner Ausbildungsleiterin Sandra Heutmann erhielt, welche ihm die soeben empfangene Nachricht von der IHK Duisburg , er sei Bundesbester geworden, weiterleitete.

Bester von 8500 Bank Azubis. „Ich konnte ihm das leider nur telefonisch übermitteln“, bedauert Heutmann, „da ich im Homeoffice arbeitete und er hier in der Filiale war“. Gerne hätte sie aber sein Gesicht gesehen. Auch die Ausbildungsleiterin war natürlich von Stolz erfüllt, genauso wie Vorstandsmitglied Marc Indefrey, als er davon erfuhr.

„Wir können guten Gewissens behaupten, dass wir über ein hervorragendes Ausbildungskonzept verfügen“, erklärt er.

Da kann der „Beste“ nur zustimmen. Die Bankausbildung hier ist sehr empfehlenswert und vielseitig“, erinnert er sich.

Momentan arbeitet der ehemalige Azubi als Bankangestellter in der Filiale Wesel auf einem zeitlich befristeten Posten, hofft aber, dass sich danach eine weitere Perspektive ergibt.

Neben seiner Arbeit besucht er die FOM Hochschule Wesel, mit der die Volksbank Niederrhein e.G. seit sieben Jahren einen Kooperationsvertrag hat, um im dualen Studium seinen „Bachelor of Art Business Administration“ zu machen.

Das wird, wenn alles gut geht, in 2024 der Fall sein.

In de Frey ist begeistert. „es ist ein tolles Erlebnis, den Bundessieger in seinen Reihen zu haben“.

Noch Ausbildungsplätze für 2021 frei

Auch für das kommende Ausbildungsjahr gibt es bei der Volksbank Rhein Lippe zehn Ausbildungsplätze, von denen noch nicht alle belegt sind. Interessenten sollten sich beeilen.

„Wir arbeiten die Bewerbungen nacheinander ab und laden diejenigen zum Vorstellungsgespräch ein, die uns am besten geeignet erscheinen“, erklärt Heutmann, „wenn wir zehn Auszubildende haben, schließen wir die Bewerbungsfrist“

„Was bei uns zählt, sind Aufgeschlossenheit im Umgang mit Menschen und Teamfähigkeit“

Solltest du also gerne in zweieinhalb oder drei Jahren der oder die Beste deines Ausbildungsjahres sein wollen, wie heute Patrick Hedermann, worauf wartest du?

Randolf Vastmans