Am Montagmorgen, 15. Juni, wurde die Feuerwehr gegen 8.30 Uhr von der Polizei über einen hilflosen Hund informiert, der sich an der Wetterstraße in Witten in Höhe der Zufahrt zum Hohenstein in einem Abhang zur Ruhr befand.

Die Feuerwehr fand das wohl schon ältere und völlig verängstigte Tier an einer Leine, die an einem Geländer angebunden war, in dem Abhang vor.

"Der Hund war wohl so unglücklich den Hang heruntergerutscht, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte", so Einsatzleiter Jens Hindemith. Augenscheinlich hatte das Tier sich dabei auch leicht verletzt.

Die Feuerwehrmänner kletterten mit einer tragbaren Leiter den Abhang herunter und retteten den verängstigten Labrador-Mix mit einer Schleifkorbtrage. Danach brachten sie ihn zu einem Wittener Tierarzt. Vom Besitzer des Tieres fehlte vor Ort jede Spur, die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.