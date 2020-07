Der Fotoclub "ObjektivArt’96" wechselt am Samstag, 18. Juli, um 11 Uhr die Fotoausstellung der Ausstellungsgalerie in der Stadtgalerie Witten. Die drei ausstellenden Clubmitglieder zeigen ganz unterschiedliche fotografische Sichtweisen in ihren Bildern.

Günter Zarges stellt Bilder zum Thema Wien aus. Es handelt sich um Ansichten bekannter Wiener Architektur, von innen sowie von außen.

Peter Ritter zeigt "kleine Wunder" aus dem Garten und Landschaftsfotos von der Insel La Palma, Harry Handschuh Bilder rund um die Meisterschaft des BVB 2011 und fotografische Impressionen von der Insel Kuba.

Die Aussteller bitten um Verständnis, dass auf Basis der aktuellen Corona Schutzverordnung des Landes NRW auch in der Ausstellung Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. Hierzu gehört neben dem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und dem Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern auch eine Zugangsbeschränkung für die Ausstellungsgalerie. Damit kunstinteressierte Besucher sich die ausgestellten Werke entspannt anschauen können, dürfen jeweils nur bis zu fünf Besucher zeitgleich in der Galerie sein.

Die Ausstellung ist bis Ende August in der Pop-Up-Gallery ObjektivArt’96 in der Stadtgalerie Witten, Hammererstraße 9-11, im Erdgeschoss zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung samstags von 11 bis 15 Uhr.