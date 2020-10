Da der traditionelle St.-Martins-Umzug mit dem vorherigen Wortgottesdienst inklusive musikalischem Martinsspiel in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden darf, geht die katholische Gemeinde St. Peter und Paul Herbede in Witten neue Wege.

„Weil die Mädchen und Jungen der Kita St. Barbara und der Herbeder und Vormholzer Grundschule leider dieses Mal nicht gemeinsam singend und mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen können, haben wir gerade auch für sie ein Martinsvideo gedreht“, berichtet Gemeinde-und Video-Team-Mitglied Alexa Kramer. Der Film wird ab Samstag, 7. November, auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter zu finden sein.

17 Gemeindemitglieder aus St. Peter und Paul–Kindern und Erwachsenen haben den Film gemeinsam produziert. Die schmucken Kirchenfenster der ehemaligen St. Martinskirche in Vormholz erzählen farbenfroh die Martinslegende. „Untermalt wird sie von unseren Kindern und Erwachsenen, fröhlich, frisch und klangvoll mit Texten und Liedern“, sagt Alexa Kramer. "Mehr wird noch nicht verraten, nur so viel: Auch in diesem Jahr möchten wir teilen wie St. Martin."

Obwohl der reale Gottesdienst und damit die Kollekte fehlen, möchten die Herbeder sammeln. Auch hierbei möchten sie teilen, dieses Mal in Form von Spenden für den Verein „Pastor Dominic hilft“. Der zur Pfarrei gehörende Pastor Dominic Ekweariri und seine Mitstreiter unterstützen die Armen in Ogwu Nguru in Nigeria, der Heimat Pastor Dominics.