Ferien, Sonne, milde Temperaturen: Da ist der Außentreffpunkt Imberg sowieso schon ein attraktives Ziel. Seit Dienstag, 12. April, gibt es noch zwei Angebote mehr. Denn die Kletteranlage Steinbruch Imberg bietet offenes Klettern an.

In diesem Jahr kann der Hochseilgarten auch endlich wieder in Betrieb genommen werden, zusätzlich zum Kletterfelsen. Das Team vom Imberg, Lia, Gregor und Andi, freut sich auf Besuch.

Das Klettern in der Kletteranlage Steinbruch Imberg ist für alle Kinder ab 6 Jahren. In der Saison von Anfang April bis Ende Oktober gibt es – witterungsabhängig – wieder dienstags und donnerstags (außer an Feiertagen) immer von 15 bis 18 Uhr das offene Kletterangebot.

Diese Kletterangebote der Jugendförderung sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Dem Kletterpersonal muss von den Teilnehmenden eine ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung (bei Minderjährigen Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten) vorgelegt werden. Das Formular ist bei dem Kletterpersonal vor Ort oder als Download erhältlich.

Allgemeines Angebot des Außentreffpunkts erweitert



Der Außentreffpunkt ist neben den Kletterangeboten jetzt auch montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr mit einer pädagogischen Fachkraft besetzt.

Während der Öffnungszeiten können der Wetterschutzraum und die Toiletten genutzt sowie Spielgeräte ausgeliehen werden.