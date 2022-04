Zur Zeit gibt es rund 650 Menschen in Witten, die aus der Ukraine geflüchtet sind - darunter auch viele Frauen und Kinder. Jetzt sollten auch sie in der Schule aufgenommen werden. Für den Schulstart braucht es natürlich auch den passenden Rucksack.

Zu diesem Zweck sucht der Ratz & Fatz Kindertreff Stockum gute, gebrauchte Tornister und Schulranzen, die über den Help Kiosk an die Flüchtlingskinder weitergegeben werden. Michael Baloniak, Gemeindepädagoge im Kirchenkreis Hattingen-Witten und Leiter des Ratz & Fatz Kindertreff Stockum, schätzt die benötigte Anzahl an Schultaschen auf rund 150. Vor allem Schulranzen für Grundschüler werden dabei benötigt. "Dies ist aber nur eine Momentaufnahme, da sich die Zahlen täglich verändern werden und wir in direktem Austausch und Kontakt mit dem Help-Kiosk in Witten", ergänzt er.

Seit 2016 stehen der Kindertreff und der Help Kiosk im Kontakt - deshalb war dieser auch die erste Anlaufstelle, als man beschloss, seine Unterstützung für die Geflüchteten anzubieten. Mit Plakaten macht man auf die Spendenaktion aufmerksam - die Resonanz ist positiv, aber bisher sind noch keine Rucksäcke angekommen.

"Sicher haben noch viele Familien den einen oder anderen Tornister in der Wohnung, der sich noch gut weitergeben lässt und in dieser Situation auch helfen kann", so Baloniak.

Der Kindetreff bereitet sich auch darauf vor, dass die Kinder - sobald sie im Stadtteil und der Schule angekommen sind - seine Angebote wahrnehmen werden. 

Kindertreff Stockum

Der Kindertreff Stockum ist ein offener Treffpunkt für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an der Harkortschule. Kinder im Stadtteils können dort ihre Freizeit von Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr verbringen. Es gibt Aktionen, Projekte, Kreativangebote und mehr. Der Kindertreff Stockum ist Teil eines Verbundes, dem zehn weitere Kindertreffs im ganzen Stadtgebiert angehören von 10 weiteren Kindertreffs in Witten (verteilt auf die Stadtteile).