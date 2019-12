Gestern haben sich engagierte Bürger aufgemacht und rund um das Bauhaus an der Brauckstraße in Witten einen Teil der Hinterlassenschaften von gedankenlosen Zeitgenossen aufgeklaubt. Viel zu oft werfen unsere Mitbürger Ihren Müll achtlos in die Umwelt. Und leider wird gelegentlich der Müll auch absichtlich im Grün abgelagert. So konnten in nur einer Stunde volle vier Müllbeutel auf etwa einem Kilometer Wegstrecke zusammengesucht werden. Ein beachtliches Ergebnis. Im Anschluss durften wir uns dann auf Einladung des Bauhaus bei Kaffee und Brötchen aufwärmen und stärken. Eine prima Aktion, die vom Bauhaus sowohl in Essen wie auch in Witten aktiv unterstützt wird. Hier in Witten wird es im Frühjahr 2020 den BauhausWasteWalkWitten#02 geben. Der genaue Termin folgt noch.

Man muss bedenken, dass eine Zigarettenkippe rund 40 Liter Grundwasser verseucht. Was wir aufgefunden haben, war streckenweise schon eine Umweltsauerei par exellence! Und die Unmengen von Kunststoff, die wir gesammelt haben. Große Plastikteile zerfallen zu Mikroplastik, das mittlerweile in Nahrungsmitteln wie Honig, Muscheln und Fisch nachgewiesen wurde. Und wenn auch noch unklar ist, wie sich Mikroplastik auf die Gesundheit auswirkt: Nach einer WWF-Studie nimmt ein Mensch bis zu fünf Gramm pro Woche davon auf - das entspricht einer Kreditkarte.

Dem haben die WasteWalker den Kampf angesagt. Auch die Naturfreunde stehen immer hilfsbereit parat. WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Mach auch mit! Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!