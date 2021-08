Der Verdacht hat sich bestätigt: Im Bereich der Königsberger Straße in Hofstede sind drei Fliegerbomben gefunden worden. Die Blindgänger müssen noch am heutigen Donnerstag, 19. August, entschärft werden. 2.150 Anwohner, die im Radius von 300 Metern um die Fundstelle wohnen, müssen dafür evakuiert werden. Die Evakuierungsmaßnahmen sollen um 14.30 Uhr beginnen. Eine Betreuungsstelle wurde im Schulgebäude an der Gahlenschen Straße 204 b eingerichtet.

Betroffen ist ein Bereich nördlich der Autobahn A40. Auch das Hallenfreiband Hofstede liegt in dem Gebiet. Vorsorglich wurde es bereits heute Vormittag geschlossen.

Anwohner erhalten aktuelle Informationen über die NINA-Warnapp auf www.bochum.de sowie über die Socia Media Kanäle der Stadt Bochum.

Für Fragen ist außerdem die Hotline der Stadt unter Ruf 0234/910-3333 zu erreichen.