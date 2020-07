Radfahren rund um Bochum ist wohl die schönste Art die grüne Lunge

des Potts kennenzulernen.

Unter dem Motto Radeln an der Ruhr ist Heimat -(R) u (h) rlaub vom

Feinsten.

Der Springorum - Radweg in Bochum bietet sich an weil er für uns beinahe

vor der Haustür liegt.

Der Springorum - Radweg :

Hier ist die Radroute mittelschwer und verfügt weitgehend über befestige

Wege.

Ideal auch für uns Senioren diese herrliche Tour Richtung Ruhr.

Bei traumhaften Wetter traten wir also in die Pedalen.

Fast die ganze Strecke ruhig weg - denn Wochentags ist hier unterwegs zu

sein - und zwar mit Abstand - überhaupt kein Problem.

Schön ist es :

Auf den Spuren der Ruhrpott-Geschichte zu radeln auf einen schönen ruhigen

asphaltierten Streckenverlauf zwischen Bochum Dahlhausen und Bochum - Weitmar.

Auf losen Boden bist du eigentlich nur im Abschnitt Dahlhausen unterwegs.

In Dahlhausen findest du den Anschluss zum Ruhrtal-Radweg.

Der Ruhrtalradweg ist 240 km lang und das entlang der Ruhr von der Quelle

am Ruhrkopf bei Winterberg bis zur Mündung bei Duisburg - Ruhrort.

Es gibt noch viel zu entdecken, radeln wir los.

Unterwegs:

Auch ein erfrischendes Getränk lag auf den Weg und Corona konnten wir

glatt einmal vergessen.

Viele schöne Augenblicke gab es und so war es wieder ein Tag "Heimaturlaub"

wie schon so oft in der letzten Zeit.

Herrlich...

Wieder einmal aufgetankt...

Und am Abend:

Ist es dann besonders schön.