USA:

Die John Hopkins-Universität verzeichnete bis Mittwoch Abend (Ortszeit) insgesamt 406.000 Todesfälle die im Zusammenhang mit Covid -19 seit Beginn der Pandemie gestorben sind.

Nach Angaben des US -Veteranenministeriums waren im zweiten Weltkrieg 405.399 Soldaten der US-Streitkräfte gestorben.

Wer in die USA reist, muss sich wegen der Corona- Pandemie künftig nach der Ankunft in Quarantäne begeben. Das kündigte US -Präsident Joe Biden einen Tag nach Amtsantritt am Donnerstag an. Biden stellte eine nationale Strategie im Kampf gegen den Coronavirus vor. Er unterzeichnete im weißen Haus zehn Direktiven ,die eine Reihe von Maßnahmen zur Einhaltung der Pandemie enthalten.