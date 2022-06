Sitzmöglichkeiten statt Parkplätze, Blumenkästen statt Betongrau: Die neuen "Stadt-Terrassen" auf der Alten Wittener Straße in Bochum-Laer geben einen Vorgeschmack darauf, wie sich die Straße im Zuge des Stadtumbaus verändern wird: Aus der heutigen Durchgangsstraße soll einmal ein neuer Aufenthalts- und Grünbereich für den Stadtteil werden.

Bis zum 31. Juli können nun die Anwohner testen, wie sich die Fläche nutzen lässt: "Wandelbar! Alte Wittener Straße auf dem Weg zur neuen Gestalt" lautet der etwas sperrige Titel des Projektes.

Der nördliche Teil der Alten Wittener Straße zwischen der Fronleichnamskirche und der Einmündung am Kreuzacker soll in den nächsten Jahren durch das Stadtumbauprojekt Laer - gefördert von Bund, Land und Stadt - umgebaut werden. Da aber bis zum tatsächlichen Start der Baumaßnahmen noch unbestimmte Zeit ins Land gehen wird, haben Stadt und das Stadtteilmanagement Laer nun das "Wandelbar!"-Projekt ins Leben gerufen - den Auftakt markieren die "Stadt-Terrassen".

10 Parkplätze fallen weg

Ihnen fallen rund zehn Parkplätze an der Alten Wittener Straße zum Opfer. Stattdessen sind hier unterschiedliche Sitzmöglichkeiten aufgebaut worden, dazwischen wurden verschiedene Pflanzkästen installiert, und auch eine Möglichkeit zum Abstellen und Reparieren von Fahrrädern wurde geschaffen. "Viele Flächen des öffentlichen Raums sind für Autos reserviert. Wir wollen hier einmal den Blickwinkel für eine andere Nutzung öffnen - an einem Ort, an dem die Flächen nach dem Umbau auch anders verteilt sein werden", erläutert Stadtteilmanagerin Johanna Nolte die Idee hinter dem Projekt.

Aktionen zeigen Nutzungsmöglichkeiten

Die Terrassen-Elemente wurden durch das Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Verfügung gestellt. Sie können von allen Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils jederzeit kostenlos und ohne Voranmeldung genutzt werden, sollen aber auch Ort für kleine Aktionen sein, die das Stadtteilmanagement mit Akteuren aus Laer auf die Beine stellt. So wird es in Kooperation mit dem Stadtsportbund zwei Mal pro Woche in der Mittagszeit das Angebot "Bewegte Pause" geben, und die Seniorinnen und Senioren des Spielkreises Laer werden regelmäßig montags und mittwochs in den Nachmittagsstunden vor Ort sein.

Am 22. Juni präsentieren Akteure aus dem Stadtteil gemeinsam mit der Ev. Hochschule das neue Angebot "Laer Walk" auf den Stadt-Terrassen, und am 24. Juni eröffnet eine Ausstellung zum Thema "Mobilität" im benachbarten Stadtteilbüro, während draußen der ADFC Räder codiert.

Weiterhin geplant sind eine Ideenwerkstatt zum Stadtteilfonds am 12. Juli, kleine Lesungen in einer Reihe "Laer'sche Geschichte(n)", ein Imker-Vortrag zur Idee "Laer Honig" sowie eine Sprechstunde des Bezirksbürgermeisters. Weitere Ideen sind willkommen. Ansprechpartner - auch für Hilfe zur Durchführung und Finanzierung - ist das Stadtteilbüro, Am Kreuzacker 2, Tel. 0234/798117-113, info@stadtteil-laer.de.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtteil-laer.de.

AUSBLICK: