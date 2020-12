Wenn Deutschland in diesen Tagen vor Weihnachten mit dem Finger auf die USA zeigt, dann zeigen 4 Finger zurück: Erstmals erreicht laut Tagesstatistik vom 23. Dezember 2020 die Corona-Todesrate in Prozent mit 1,77 den Tageswert der USA mit ebenfalls 1,77 pro 100 Einwohner. Unsere Nachbarländer Niederlande, Österreich, Schweiz oder Tschechien liegen seit vielen Tagen deutlich unter diesem Wert.

Die heute veröffentlichte Zahl der Corona-bedingten neuen Todesfälle in Deutschland mit 934 Personen (bei 83 Mio. Einwohnern) in Relation zu den neuen 2.738 Todesfällen in den USA (bei 330 Mio. Einwohnern) offenbart, dass wir in Deutschland im Verhältnis zur Einwohnerzahl tagesaktuell auch absolut quasi eine relativ höhere Todeszahl als die USA zu verzeichnen haben.

Der aktuelle Inzidenzwert (7-Tage-Wert der Infizierten pro 100.000 EW) ist allerdings in den USA mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Auch die Zahl der Infizierten insgesamt, die Neuinfektionen und die bisherigen Gesamtzahl der Todesfälle liegen in den USA in Bezug auf die Einwohnerzahl vergleichsweise etwa dreimal so hoch wie in Deutschland, so dass wir insgesamt deutlich besser dastehen als die USA.

Aber die neuen bedrückenden Zahlen sollten für Deutschland ein Alarmsignal sein und Ansporn für eine Maßnahmen-Orientierung an denjenigen Ländern weltweit und in Europa , die inzwischen besser dastehen als Deutschland.