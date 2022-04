Die Fortsetzung des fulminanten Auftaktrennens der Nürburgring Langstrecken-Serie vor zwei Wochen muss vertagt werden: Die VLN hat aus Sicherheitsgründen entschieden, das für Samstag angesetzte 46. NIMEX DMV 4h-Rennen zu verschieben. Aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Wetterprognosen ist eine für alle Beteiligten sichere Durchführung des Rennens nicht zu gewährleisten. Temperaturen um den Gefrierpunkt und zu erwartender Schneefall am Freitagnachmittag und -abend sowie am Samstagmorgen und -vormittag sind von mehreren meteorologischen Diensten vorhergesagt. Bereits jetzt steht ein Ersatztermin fest: Das Rennen der Renngemeinschaft Düren wird am vorgesehenen NLS-Ausweichtermin am 4.+ 5. November 2022 nachgeholt.

Betroffen sind auch die Piloten des AMC Duisburg e. V. Auf dem Plan stand der Einsatz von Kenneth Heyer auf dem Mercedes AMG GT3 vom Schnitzelalm Racing. Maximilian Götz, ebenfalls in einem Mercedes GT3 vom Team Mercedes-AMG GetSpeed wird keine Runden drehen. Auch die Autos vom Team Max Kruse Racing und Benjamin Leuchter bleiben in der Halle in Duisburg Hochfeld stehen. Genannt zum zweiten Rennen der VLN waren drei VW Golf VII und ein Audi RS3 TCR. Nicht ganz ungelegen kam die Verschiebung für das Team X85 racing mit Michael Bohrer. Nach dem Motorschaden am Renault Clio RS im ersten Rennen in der vorletzten Runde sind noch nicht alle Ersatzteile aus Frankreich eingetroffen und es wäre knapp geworden mit dem Renneinsatz.

STT - Start auf dem Nürburgring

Nach einer längeren Winterpause geht es für die Piloten der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) endlich wieder um Siege und Punkte. Der Startschuss für die Traditionsrennserie fällt am diesem Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben. Die Veranstaltung ist Teil der ADAC Racing Weekend Serie, an der die STT auch in dieser Saison bei sechs Veranstaltungen am Start ist.

Johannes Kreuer vom AMC Duisburg e. V. wird in der Motorsport Arena Oschersleben in seine siebte STT Saison starten. Der Duisburger gehört zu den Stammpiloten der Traditionsrennserie. Sein Donkervoort gehört zu den Fanlieblingen der Spezial Tourenwagen Trophy. Die Trainingssitzungen finden am Samstagvormittag statt und um 14.00 Uhr startet das erste Rennen für den AMC-Piloten über eine Distanz von 30 Minuten. Am Sonntag um 12.30 Uhr das zweite Rennen statt.

