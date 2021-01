Die erste reguläre Arbeitswoche des neuen Jahres hat angefangen. Doch auch während des Jahreswechsels und am vergangenen Wochenende war das Ordnungsteam der Dinslakener Stadtverwaltung im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu kontrollieren.

So galt in der Nacht von Silvester auf Neujahr auf einigen öffentlichen Flächen und Plätzen im Stadtgebiet ein Verbot für die Verwendung von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik. Bei Kontrollen insbesondere um Mitternacht konnten aber erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt werden. Festgestellt wurden jedoch leider Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Insgesamt wurden in 9 Fällen Personalien zur Einleitung von Bußgeldverfahren aufgenommen. Auch wurden Platzverweise ausgesprochen und mündliche Verwarnungen erteilt.

Am ersten Januar-Wochenende wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen, insbesondere im Bereich der Skateranlage auf der Freizeitanlage Lohberg sowie der Skateranlage an der Eissporthalle. Die beiden Skateranlagen sind aktuell gesperrt, weil dort größere Personenaufkommen festzustellen waren.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW kann auf der städtischen Homepage nachgelesen werden. Dort gibt es auch weitere Informationen, unter anderem zur Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz.